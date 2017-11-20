Киев гарантирует безопасность Януковичу, если он вернется на Украину

Украинские власти гарантируют безопасность Виктору Януковичу, если он вернется на Украину. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что бывшего президента Украины Януковича есть возможность вернуться в страну и самостоятельно представить свою позицию в суде.

"Государство будет гарантировать ему безопасность", - заявил глава украинского Минюста. По данным Павла Петренко, процесс против Януковича развивается в соответствии с европейскими стандартами правосудия и не имеет политической составляющей, - сообщает РИА Новости.

Петренко отметил, что процесс является открытым, обеспечивается возможность состязательности, допуск защиты подсудимого беглого.

Петренко подчеркнул, что у экс-президента есть все возможности защитить свою позицию в суде. Он уверен, что в случае обвинительного приговора Янукович "рано или поздно будет задержан и передан украинскому правосудию".