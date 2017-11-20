Киев гарантирует безопасность Януковичу, если он вернется на Украину
20 ноября 2017, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские власти гарантируют безопасность Виктору Януковичу, если он вернется на Украину. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что бывшего президента Украины Януковича есть возможность вернуться в страну и самостоятельно представить свою позицию в суде.
"Государство будет гарантировать ему безопасность", - заявил глава украинского Минюста. По данным Павла Петренко, процесс против Януковича развивается в соответствии с европейскими стандартами правосудия и не имеет политической составляющей, - сообщает РИА Новости.
Петренко отметил, что процесс является открытым, обеспечивается возможность состязательности, допуск защиты подсудимого беглого.
Петренко подчеркнул, что у экс-президента есть все возможности защитить свою позицию в суде. Он уверен, что в случае обвинительного приговора Янукович "рано или поздно будет задержан и передан украинскому правосудию".