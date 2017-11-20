КГБ Беларуси опубликовал признание журналиста в работе на разведку Украины

Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) опубликовал признания задержанного украинского журналиста Павла Шаройко в шпионаже. По признанию Шаройко, он является кадровым сотрудником украинской разведки.

Официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин заявил: "Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием".

По данным КГБ, украинский шпион был задержан 25 октября с поличным. Как установило ведомство, в Беларуси Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь. За определенные вознаграждение они выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

В отношении украинского шпиона возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что задержанному Шаройко предъявлено обвинение в шпионаже.