Журналисты из КНДР вновь жестко высказались в адрес американского лидера Дональда Трампа. Ряд северокорейских СМИ полагает, что президент США опорочил достоинство Ким Чен Ына некоторыми своими словами.

Речь идет о фразе Трампа, произнесенной в Южной Корее, насчет того, что он приехал, чтобы передать "кое-кому послание".

Как отмечает РИА "Новости", в центральной северокорейской газете "Нодон синмун" говорится, что США постепенно "двигаются в ад", поскольку их президент является "умственно отсталым хапугой", который осмелился задеть лидера КНДР. В статье уточняется, что данное высказывание сделало Дональда Трампа настоящим преступником, достойным лишь смерти, в глазах северокорейского народа.

Журналисты подчеркнули, что американский политик – "бешеный пес", а также добавили, что он никогда не сможет найти себе спокойного места для жизни и заплатит за свои слова.