Северокорейские СМИ назвали Трампа "умственно отсталым хапугой"
20 ноября 2017, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты из КНДР вновь жестко высказались в адрес американского лидера Дональда Трампа. Ряд северокорейских СМИ полагает, что президент США опорочил достоинство Ким Чен Ына некоторыми своими словами.
Речь идет о фразе Трампа, произнесенной в Южной Корее, насчет того, что он приехал, чтобы передать "кое-кому послание".
Как отмечает РИА "Новости", в центральной северокорейской газете "Нодон синмун" говорится, что США постепенно "двигаются в ад", поскольку их президент является "умственно отсталым хапугой", который осмелился задеть лидера КНДР. В статье уточняется, что данное высказывание сделало Дональда Трампа настоящим преступником, достойным лишь смерти, в глазах северокорейского народа.
Журналисты подчеркнули, что американский политик – "бешеный пес", а также добавили, что он никогда не сможет найти себе спокойного места для жизни и заплатит за свои слова.