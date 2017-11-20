В Зимбабве студенты объявили бойкот занятиям и вышли на улицы

В понедельник, 20 ноября, студенты Университета Зимбабве бойкотировали занятия и вышли на улицы. Молодые люди заявили, что не вернутся в аудиторию, пока президент страны Роберт Мугабе не покинет свой пост.

Студенты устроили акции протеста против действующего главы страны, передает сегодня новостной портал News24. Кроме того, у них имеется еще одно требование – лишение супруги президента Грейс Мугабе ученой степени.

Один из студентов, как уточняет РИА "Новости", заявил, что все получают эти степени, однако они не имеют никакого веса, поскольку в стране нет работы.

Ранее сегодня сообщалось, что Роберт Мугабе принял условия отставки.