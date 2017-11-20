Немецкие политики призвали Ангелу Меркель уйти в отставку
20 ноября 2017, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
Правая "Альтернатива для Германии" призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель уйти в отставку. Меркель - председатель немецких христианских консерваторов. Возможно, она не победит на выборах в 2018 году.
О том, что "Альтернатива для Германии" призывает Меркель уйти в отставку с поста главы немецкого правительства, объявили лидеры партии Александер Гауланд и Алиса Вайдель.
"Госпожа Меркель провалилась, и пришло время ей покинуть пост канцлера", — передает RT со ссылкой на издание Focus Online.
Партия "Зеленых" отказалась участвовать в правительстве меньшинства с блоком канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
В ночь на понедельник, 20 ноября, Свободная демократическая партия Германии вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелёными".
Меркель заявила, что сообщит президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру о провале переговоров.