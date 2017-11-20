Немецкие политики призвали Ангелу Меркель уйти в отставку

Правая "Альтернатива для Германии" призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель уйти в отставку. Меркель - председатель немецких христианских консерваторов. Возможно, она не победит на выборах в 2018 году.

О том, что "Альтернатива для Германии" призывает Меркель уйти в отставку с поста главы немецкого правительства, объявили лидеры партии Александер Гауланд и Алиса Вайдель.

"Госпожа Меркель провалилась, и пришло время ей покинуть пост канцлера", — передает RT со ссылкой на издание Focus Online.

Партия "Зеленых" отказалась участвовать в правительстве меньшинства с блоком канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В ночь на понедельник, 20 ноября, Свободная демократическая партия Германии вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелёными".

Меркель заявила, что сообщит президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру о провале переговоров.