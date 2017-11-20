Лидер Замбабве принял условия отставки

В понедельник, 20 ноября, президент Зимбабве Роберт Мугабе принял условия отставки со своего поста.

Политик, согласно последней информации, уже подготовил письмо, адресованное спикеру парламента государства, сообщает сегодня телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Ранее отмечалось, что Мугабе в рамках своего телеобращения к народу Зимбабве не сказал ни слова о том, что покидает пост. Более того, глава страны подчеркнул, что ситуация, сложившаяся в последние дни, никак не повлияла на его положение как президента.