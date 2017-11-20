В тюрьме скончался всемирно известный преступник Чарльз Мэнсон

Всемирно известный американский преступник, серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался на 84-м году жизни в одной из тюрем США.

Ранее сообщалось, что главарь "банды Мэнсона" попал в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Как уточняет портал TMZ, руководство тюрьмы в настоящий момент контактирует со всеми родными и близкими убитых Мэнсоном людей.

Напомним, что преступник создал "коммуну" под названием "Семья", которая в 60-е годы прошлого века совершила целый ряд шокирующих и громких убийств. В частности, весь мир узнал о Чарльзе Мэнсоне после того, как участники его группировки напали на супругу режиссера Романа Полански Шарон Тейт, вследствие чего погибла она сама и ее нерожденный ребенок.