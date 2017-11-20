Поисками исчезнувшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" займутся автономные подводные аппараты и дроны ВМС США.

Субмарина, на борту которой находятся 44 человека, не выходит на связь с 15 ноября. США, Чили, Великобритания и некоторые другие страны сразу предложили Аргентине свою помощь в поисках подлодки, и страна приняла ее.

Как уточняет РИА "Новости", ВМС США планируют направить к месту исчезновения аппарат под названием Bluefin 12D (Deep) UUV, который способен проводить поиски в течении 30 часов на глубине около полутора километров. Также для поисков субмарины американские власти выделили три дрона Iver 580 UUV, которые эффективно работают на глубине 100 метров в течение 14 часов. Кроме того, Штаты направили на поиски самолет и прочее оборудование.