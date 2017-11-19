Жители США наблюдали за несколькими НЛО в фиолетовом свечении

Необычные светящиеся объекты, скрытые в ночном небе за облаками, увидели жители Лонг-Айленда. Очевидцы решили, что округлое фиолетовое свечение указывает на присутствие НЛО.

Природу светящихся точек так никто и не смог определить. Некоторые предположили, что это светят в небо прожекторы, но лучей от них никто не видел, сообщает "Актуальные новости". Уфологи высказали свою теорию: по их мнению это энергетический след существ, которые иногда появляются на Земле.

Ранее американский уфолог Скотт Уоринг сообщил, что все инопланетяне и НЛО неожиданно исчезли с Земли, практически в одночасье покинув ее. В течении недели уфолог не зафиксировал ни одного неопознанного объекта.







