Военный корреспондент попал под обстрел у Авдеевки

Военный корреспондент пресс-службы ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ. Инцидент произошел в пригороде Авдеевки, сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики.

«Во время проведения съёмок на Авдеевской промзоне военный корреспондент пресс-службы Вооружённых сил ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ», — цитирует РИА Новости представителя оперативного командования республики. Инцидент произошел три дня назад. О состоянии корреспондента не сообщается. В результате обстрела со стороны ВСУ пять населенных пунктов остались без электричества.

Ранее глава представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе близка к срыву всех договоренностей.