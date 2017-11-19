Под Киевом группа иранцев грабила автозаправочную станцию

В Киевской области задержаны граждане Ирана, напавшие на автозаправочную станцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Национальной полиции. Власти Украины сообщили о произошедшем посольству Ирана.

Злоумышленники пытались силой вернуть топливо, за поставку которого к определенному сроку не рассчиталось руководство предприятия. К приезду полицейских иранцы успели слить 280 литров бензина и 240 литров дизельного топлива. Работника АЗС они заперли в сторожке.

Трое граждан Ирана долгое время проживают на Украине на законных основаниях. Им объявлено о подозрении в совершении грабежа.