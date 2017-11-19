Мужчина задержан при попытке попасть в Белый дом

Американская секретная служба сообщила о задержании нарушителя, который пытался проникнуть на территорию Белого дома в Вашингтоне. Мужчина пытался перепрыгнуть через велосипедное ограждение.

На какое-то время пешеходное движение в этом районе было перекрыто, но скоро его восстановили. Пытавшийся попасть в Белый дом был тут же задержан, его мотивы пока неясны.

К обычному ограждению в виде решетки после нескольких попыток незаконно вторгнуться в здание добавили так называемый внешний периметр — препятствие небольшой высоты, которое напоминает ограждение для парковки велосипедов.