Саакашвили сообщил, что согласен стать премьер-министром Украины

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал в воскресенье, 19 ноября, важное заявление.

Политик сообщил, что согласен стать премьер-министром Украины, поскольку страна в настоящий момент остро нуждается в смене власти. Саакашвили подчеркнул, что готов возглавить процесс создания нового правительства, если это потребуется, передает сегодня ТАСС.

Ранее, однако, он не раз заявлял, что ему не нужно никаких высоких постов на Украине.

Сегодня Саакашвили также сообщил, что его водителя жестоко избили неизвестные злоумышленники.