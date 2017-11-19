Жительница США залезла в McDonald's через окошко МакАвто и украла фастфуд

Жительница американского штата Мэриленд проголодалась и решила ночью залезть в McDonald's через окошко МакАвто.

Сначала дама попыталась просто заполучить напиток, протянув руку в окно, однако потом поняла, что этого мало. На видео с камер наблюдения можно заметить, как весьма крупная женщина пролезла в окошко, взяла напиток и огромную коробку с едой, а затем, натянув на голову воротник черной кофты, протиснулась обратно на улицу и скрылась.

Как уточняет RT, сотрудникам полиции штата к настоящему моменту уже удалось задержать похитительницу фастфуда.