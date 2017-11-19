Рейсовый автобус опрокинулся в Турции

В провинции Элязыг на востоке Турции произошла авария с участием рейсового автобуса. Согласно последней информации, в результате опрокидывания транспортного средства погибли два человека, а пострадали не менее восемнадцати.

Как уточняет сегодня РИА "Новости", автобус перевернулся по неустановленной причине около 11.30. Все раненые были экстренно доставлены в медицинские учреждения.

Отметим, что Элязыг – это отдаленный горный регион страны. Организованные группы туристов почти никогда не посещают эту местность.