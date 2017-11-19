Порошенко заявил, что Украина является космической державой

Украинский лидер Петр Порошенко в воскресенье сделал важное заявление.

По мнению политика, его страна в последние двадцать лет крайне успешно подтверждает свои позиции космической державы. На своей странице в соцсети Facebook Порошенко подчеркнул, что в 1997 году гражданин Украины Леонид Каденюк совершил полет в космос на американском космическом корабле под названием "Колумбия".

В настоящий момент, как уточнил украинский президент, Киев активно участвует в различных космических программах международного уровня.