Коллапс возник на дорогах в Германии из-за рождественской ели

В немецком городе Кадерн гигантская рождественская ель вызвала на дорогах настоящий коллапс.

Водитель машины, которая перевозила дерево, не рассчитал габариты и снес по дороге перила моста и дорожные знаки. Как уточняет издание Bild, автомобилям на трассах пришлось пропускать транспортное средство, которое перевозило ель, чтобы не создавать еще более серьезную аварийную ситуацию.

Впоследствии шофер скрылся с места происшествия. В настоящий момент его разыскивают сотрудники полиции. Решается вопрос о заведении уголовного дела.