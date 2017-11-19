Депутат Рады рассказал о планах Украины напасть на Россию

Украина готовится напасть на Россию. Об этом заявил депутат Верховной Рады и создатель запрещенного в РФ экстремистского национального добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий.

Билецкий утверждает, что решение о проведении наступательной операции якобы уже принято Киевом, пишет сайт телеканала РЕН ТВ . По словам депутата, в настоящее время Украина пытается максимально ослабить соседнее государство в политическом отношении. С этой целью задействованы «национальные, социальные и религиозные точки напряжения».

Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский министр иностранных дел пообещал передать США «опыт борьбы с россиянами».