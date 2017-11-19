Депутат Рады рассказал о планах Украины напасть на Россию
19 ноября 2017, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Украина готовится напасть на Россию. Об этом заявил депутат Верховной Рады и создатель запрещенного в РФ экстремистского национального добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий.Билецкий утверждает, что решение о проведении наступательной операции якобы уже принято Киевом, пишет сайт телеканала РЕН ТВ. По словам депутата, в настоящее время Украина пытается максимально ослабить соседнее государство в политическом отношении. С этой целью задействованы «национальные, социальные и религиозные точки напряжения».
Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский министр иностранных дел пообещал передать США «опыт борьбы с россиянами».