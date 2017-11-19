Саакашвили заявил, что его водитель был избит в Одессе
19 ноября 2017, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что неизвестные злоумышленники минувшей ночью избили его водителя.
Инцидент произошел на территории Одессы. Согласно последней информации, мужчина возил политика, а также помогал ему по хозяйству. На своей страничке в социальной сети Facebook Саакашвили написал, что ночью рядом с его домом к водителю подошли двое неизвестных, которые жестоко избили его.
Пострадавший оперативно обратился к врачам, которые диагностировали у него сотрясение головного мозга.