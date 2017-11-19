Глава МИД Украины рассказал о полученном от Трампа «месседже солидарности»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает украинский народ в его стремлении защитить свою страну от агрессии и провести в ней реформы. Об этом заявил Павел Климкин.

По словам министра иностранных дел Украины, он встречался с Трампом трижды. Всякий раз глава Белого дома передавал Киеву «четкий месседж солидарности», отметил Климкин.

Дипломат констатировал, что Украина стала «незаменимым союзником» США, пишет RT. Из заявления Климкина следует, что киевские власти поддерживают как демократы, так и республиканцы.

Ранее в воскресенье российский депутат раскритиковал Павла Климкина за слова об «опыте борьбы с россиянами».