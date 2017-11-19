Полицейский застрелил трех человек под Парижем

Под Парижем сотрудник полиции в минувшую субботу застрелил трех человек.

Согласно последней информации, резонансное происшествие случилось неподалеку от ратуши во французском городе Сарселе. Как уточняет издание Le Parisien, ссылаясь на источники, полицейский также ранил троих людей, а затем добровольно ушел из жизни.

Подчеркивается, что ранения получили возлюбленная сотрудника правоохранительных органов, а также ее мать и родная сестра. Убиты были отец женщины и двое соседей.