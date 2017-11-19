В Японии по вине пьяного американского военного произошло смертельное ДТП

Военнослужащий США, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дорожно-транспортное происшествие в японском городе Наха.

В результате автомобильной аварии погиб один из местных жителей. Согласно последней информации, за рулем грузового автомобиля ВС США находился пьяный американский морпех, который врезался в фургон. Как уточняет NHK, военнослужащий выехал на красный сигнал светофора на перекресток.

Впоследствии выяснилось, что в крови виновника ДТП обнаружили трехкратное превышения алкогольных веществ.