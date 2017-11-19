Мачеревич увидел в учениях «Запад-2017» подготовку России к агрессии

Российско-белорусские учения «Запад-2017» были проведены с целью подготовки Москвы к агрессии. Такое мнение высказал министр обороны Польши Антони Мачеревич.

Во время визита в Канаду Мачеревич отметил, что учения проходили на обширной территории, в ходе них отрабатывались пуски баллистических ракет. Польский министр заявил, что маневры преследовали не оборонительные, а наступательные цели, пишет RT . Кого планирует атаковать Россия, Мачеревич не уточнил.

Учения «Запад-2017» состоялись в сентябре. Ранее организацию их проведения подвергла критике постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.