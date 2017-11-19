Климкин пообещал научить США бороться с россиянами

Украина в обмен на американское оружие передаст Соединенным Штатам «опыт борьбы с россиянами». Об этом заявил Павел Климкин.

По словам главы украинского МИД, подобная сделка будет выгодна для Вашингтона, пишет RT . Климкин добавил, что пока не может назвать точную дату начала поставок вооружений, в настоящее время она согласовывается сторонами.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности при президенте США рекомендовал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы. Павел Климкин заявил, что поставки данного типа оружия являются одним из «элементов паззла». Другими составляющими военной помощи Украине должны стать «логистическая поддержка и тренировки», отметил дипломат.