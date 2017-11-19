В пище, которой кормят курсантов, обучающихся в Харьковском национальном университете Воздушных Сил, обнаружены черви и тараканы. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины.

В качестве подтверждения своего заявления Анатолий Матиос опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, сделанные в столовой образовательного учреждения. По словам прокурора, ранее он получил 17 обращений от курсантов, пожаловавшихся на наличие насекомых в еде. Матиос отметил, что с такими нарушениями мириться нельзя и пообещал принять меры.

Ранее главный военный прокурор озвучил данные о небоевых потерях Вооруженных сил Украины, которые в Минобороны страны объяснили пьянством личного состава.