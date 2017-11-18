Порошенко опубликовал видео со своей встречи с Дэвидом Линчем

Петр Порошенко встретился в Киеве с американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Об этом президент Украины сообщил в соцсети Facebook.

Визит Линча в страну связан с открытием филиала его благотворительного фонда. Организация, которую основал режиссер, помогает ветеранам войны, беженцам и жертвам домашнего насилия. Порошенко в своей публикации назвал миссию фонда важной и символической.

Украинский лидер сопроводил сообщение о встрече с Линчем фотографиями и видеозаписью. Судя по ролику, Петр Порошенко общался с деятелем искусства на английском языке без переводчика.

Дэвид Линч является представителем американского независимого кинематографа. В 2017 году вышло продолжение его телесериала «Твин Пикс», которого поклонники ждали более 25 лет.