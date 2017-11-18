Порошенко опубликовал видео со своей встречи с Дэвидом Линчем
18 ноября 2017, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко встретился в Киеве с американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Об этом президент Украины сообщил в соцсети Facebook.
Визит Линча в страну связан с открытием филиала его благотворительного фонда. Организация, которую основал режиссер, помогает ветеранам войны, беженцам и жертвам домашнего насилия. Порошенко в своей публикации назвал миссию фонда важной и символической.
Украинский лидер сопроводил сообщение о встрече с Линчем фотографиями и видеозаписью. Судя по ролику, Петр Порошенко общался с деятелем искусства на английском языке без переводчика.
Дэвид Линч является представителем американского независимого кинематографа. В 2017 году вышло продолжение его телесериала «Твин Пикс», которого поклонники ждали более 25 лет.