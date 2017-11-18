Трамп назвал «жуликоватую» Клинтон самой большой неудачницей в истории

Американский политик Хиллари Клинтон является самой большой неудачницей в истории. Такую характеристику своей сопернице на выборах 2016 года дал Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов предположил в Twitter, что «жуликоватая» Клинтон снова будет баллотироваться на пост главы государства в 2020 году. По мнению Трампа, Республиканской партии, которую он представляет, такой вариант на руку.

Хиллари Клинтон проиграла выборы президента США Дональду Трампу вопреки прогнозам экспертов, предрекавших ей уверенную победу. Глава Белого дома регулярно публикует твиты с обвинениями в адрес Клинтон. Так, в сентябре Трамп написал, что она позволила обзавестись Северной Корее ядерным оружием.