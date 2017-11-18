СБУ задержала подозреваемого в причастности к убийству Пола Хлебникова

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в причастности к убийству журналиста Пола Хлебникова. Соответствующую информацию ведомство распространило ранее в субботу.

В сообщении СБУ, процитированном РИА Новости, говорится, что задержанный является уроженцем Чеченской Республики. По данным следствия, после бегства из России мужчина, имя которого не называется, проживал на Украине, где промышлял вымогательством. Предполагается, что в ближайшем будущем предполагаемый преступник будет выслан в РФ.

Редактор русской версии журнала Forbes Пол Хлебников был застрелен летом 2004 года. Данное убийство раскрыто не было.