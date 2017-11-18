Госохрана Украины рассказала о попытках покушения на Порошенко

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей рассказал о попытках покушения на президента Петра Порошенко.

По данным госохраны, с 2014 года украинские службы безопасности зафиксировали несколько попыток покушения на Порошенко.

Одна из реальных попыток покушения была через несколько дней после инаугурации. Самодельное взрывное устройство обнаружили и изъяли у въезда в Администрацию президента, - сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Гелетей отметил, что расследование уголовного дела не завершено. Возможно, что нападение на Порошенко готовили участники Евромайдана. По словам главы госохраны, тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы попытки покушения.