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Госохрана Украины рассказала о попытках покушения на Порошенко

18 ноября 2017, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Госохрана Украины рассказала о попытках покушения на Порошенко
фото: pixabay.com

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей рассказал о попытках покушения на президента Петра Порошенко.
По данным госохраны, с 2014 года украинские службы безопасности зафиксировали несколько попыток покушения на Порошенко.
Одна из реальных попыток покушения была через несколько дней после инаугурации. Самодельное взрывное устройство обнаружили и изъяли у въезда в Администрацию президента, - сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Гелетей отметил, что расследование уголовного дела не завершено. Возможно, что нападение на Порошенко готовили участники Евромайдана. По словам главы госохраны, тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы попытки покушения.

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Полиция задержала участника перестрелки в "Москва-Сити" и автомобиль

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Подруга Романа Абрамовича 41-летняя балерина ждет ребенка (ВИДЕО)

Подруга Романа Абрамовича 41-летняя балерина Диана Вишнева ждет ребенка. Знаменитая балерина замужем за Константином Селиневичем. На фестивале «Context. Диана Вишнева» она появилась просторном платье.

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Россия может прервать музейные отношения с Голландией из-за скифского золота

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«Дело шито белыми нитками»

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К поиску пропавшей в Аргентине подлодки с экипажем подключилось НАСА

К поиску пропавшей в Аргентине подлодки с экипажем подключилось НАСА

К поиску пропавшей в Аргентине подлодки национальных ВМС подключилось американское аэрокосмическое агентство NASA. Субмарина "Сан Хуан" с экипажем из 44 моряков-подводников, перестала выходить на связь.

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Песков сообщил о 60 ложных звонках о бомбах на пути кортежа Путина в Петербурге

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Существует вероятность возникновения нового обострения в зоне конфликта в Донбассе. Об этом заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

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Сын Джигарханяна накинулся с обвинениями на Цымбалюк-Романовскую

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ЕР разработала предложения в проект закона о неналоговых платежах

ЕР разработала предложения в проект закона о неналоговых платежах

Предпринимательская платформа «Единой России» разработала предложения к законопроекту об обязательных платежах для предпринимателей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе партии.

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Россия является одной из главных целей для хакеров из Китая

Россия является одной из главных целей для хакеров из Китая

Эксперты по кибербезопасности обнаружили активизацию говорящих по-китайски хакеров и их нацеленность на РФ. За третий квартал было зафиксировано 24 инцидента, признанных целевыми атаками и кампаниями кибершпионажа.

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В Москве уберут турникеты из автобусов

В Москве уберут турникеты из автобусов

В автобусах и трамваях большой вместимости с 1 января следующего года уберут турникеты. Об этом заявил Сергей Собянин. При этом, как отметил мэр, будет увеличено число контролеров.

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Заминированный автомобиль взорвался в Дейр эз-Зоре, много погибших

Заминированный автомобиль взорвался в Дейр эз-Зоре, много погибших

Заминированный автомобиль взорвался в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел в деревне Аль-Фарадж. Населенный пункт находится под контролем Сирийских демократических сил (СДС).

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Ученые обнаружили близкую к Земле планету с земной атмосферой

Ученые обнаружили близкую к Земле планету с земной атмосферой

Астроном Реню Ху обнаружил в звездной системе 55 Рака еще одну планету. Небесное тело обладает газовой оболочкой, содержащей молекулы воды, азота, а также кислорода. Оболочка образует на Янссен парниковый эффект.

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Доля отказов США в визах россиянам выросла до десятилетнего максимума

Доля отказов США в визах россиянам выросла до десятилетнего максимума

Власти США стали чаще отказывать российским гражданам в получении гостевых виз — в этом году доля отказов возросла до максимума за 10 лет. Согласно статистике госдепа, она составила 11,61%.

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