В сети бурно обсудили срыв спектакля Райкина в Одессе

В социальных сетях бурно обсудили срыв спектакля российского режиссера, худрука театра "Сатирикон", актера Константина Райкина в Одессе.

Поэтический моноспектакль "Над балаганом небо..." Константина Райкина начался в Одессе в Украинском театре, и был сорван после того, как во время выступления актера в зал ворвались люди в балаклавах и заявили, что хотят спросить у Райкина, "чей Крым". В зале раздался свист и крики "вы позорите Украину".

Один из радикалов из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" заявил, что Райкин является "пособником оккупантов". После этого Райкин покинул сцену, - сообщали "Аргументы недели".

Многие пользователи сетей критикуют радикалов, считая, что "для кого-то активисты, для кого-то нацисты, но в итоге, нормальным людям, отдохнуть не дали". "Из-за таких "настоящих одесситов" город превратили в ничто...", - писали вчера вечером одесские блогеры.

В одесской полиции подтвердили информацию о сорванном концерт Райкина, заявив, что среди радикалов был Сергей Стеренко, ранее возглавлявший местное отделение правосеков.