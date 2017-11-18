К поиску пропавшей в Аргентине подлодки с экипажем подключилось НАСА

К поиску пропавшей в Аргентине подлодки национальных ВМС подключилось американское аэрокосмическое агентство NASA. Аргентинская подлодка "Сан Хуан" (San Juan) с экипажем из 44 моряков-подводников, перестала выходить на связь.

Дизель-электрическая субмарина направлялась из южного порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны, экипаж перестал выходить на связь 15 ноября, говорится в сообщении в Twitter ВМС Аргентины. Подлодка "Сан Хуан" пропала в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега. На поиски подлодки отправились военные корабли ВМС страны и один чилийский самолет.

НАСА направило на помощи в поиске субмарины исследовательский самолет P-3 Orion, предназначенный для изучения Антарктиды, - сообщает Ars Technica. Он оснащен магнитометром, гравиметром, инфракрасными камерами и датчиками - приборами, необходимыми для измерения толщины льда.

Власти Аргентины пока не разрешили присоединиться к поиску подлодки самолетам ВМС США.