Заминированный автомобиль взорвался в Дейр эз-Зоре, много погибших

Заминированный автомобиль взорвался в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел в деревне Аль-Фарадж. Населенный пункт находится под контролем Сирийских демократических сил (СДС). Боевики захватили оружие, поставленное Россией сирийским военным

Как передает агентство "Синьхуа", смертник из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) подорвал себя рядом с контрольно-пропускным пунктом вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии". Не менее 35 мирных жителей погибли при взрыве.

Агентство SANA при этом сообщает, что террористы ИГ подорвали заминированную машину в центре приема беженцев. В результате 20 человек погибли, 30 пострадавших.

Ранее в лагере беженцев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор прогремел мощный взрыв. Согласно последней информации, в результате происшествия, которое случилось еще в ночь на прошедшее воскресенье, погибли люди.