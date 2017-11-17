Заминированный автомобиль взорвался в Дейр эз-Зоре, много погибших
17 ноября 2017, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]
Заминированный автомобиль взорвался в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел в деревне Аль-Фарадж. Населенный пункт находится под контролем Сирийских демократических сил (СДС).
Как передает агентство "Синьхуа", смертник из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) подорвал себя рядом с контрольно-пропускным пунктом вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии". Не менее 35 мирных жителей погибли при взрыве.
Агентство SANA при этом сообщает, что террористы ИГ подорвали заминированную машину в центре приема беженцев. В результате 20 человек погибли, 30 пострадавших.
Ранее в лагере беженцев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор прогремел мощный взрыв. Согласно последней информации, в результате происшествия, которое случилось еще в ночь на прошедшее воскресенье, погибли люди.