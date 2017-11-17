Ученые обнаружили близкую к Земле планету с земной атмосферой

Астроном Реню Ху обнаружил в звездной системе 55 Рака еще одну планету. Небесное тело обладает газовой оболочкой, содержащей молекулы воды, азота, а также кислорода. Оболочка образует на Янссен парниковый эффект.

Об этом сообщили в Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA). Янссен вращается вокруг солнцеподобной звезды Рака А (второе название — Коперник). Интересно, что одна из сторон планеты всегда обращена к звезде, а другая остается в тени. Температура на освещаемой стороне составляет 2300 градусов Цельсия, а на затемненной — 1300 градусов.

Созвездие находится от Солнца на расстоянии 40,9 лет.

Ранее сообщалось, что в созвездии Корма найдена планета WASP-121b, покрытая слоем светящейся воды. Об этом открытии ученых сообщили СМИ. Небесное тело, о котором идет речь, состоит из газов и обладает гигантским размерами.