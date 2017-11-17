Доля отказов США в визах россиянам выросла до десятилетнего максимума

Власти США стали чаще отказывать российским гражданам в получении гостевых виз — в этом году доля отказов возросла до максимума за 10 лет. Согласно статистике госдепа, она составила 11,61%.

В 2007 году доля отказов в визах россиянам составляла 12,4%.

Также стало известно, что в сентябре дипломатические учреждения США выдали гражданам РФ более чем в два раза меньше виз по сравнению с августом — 7110 против 14939.​

В 2017 году США не выдавали гостевые визы гражданам Федеративных штатов Микронезии и Западной Сахары (доля отказов составила 100%).

Реже всего отказывают гражданам Сан-Марино, Лихтенштейна, Андорры и Монако (0%), Кипра (1,69%), Омана (3,46%), Мальты (4,81%), Израиля (4,88%), Объединенных Арабских Эмиратов (5,8%), Тайваня (5,42%), Швейцарии (5,89%).