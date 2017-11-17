В Великобритании самолет столкнулся с вертолетом

Легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом в британском графстве Бакингемшир. Авария произошла над лесным массивом в районе деревни Уаддесдон. К месту происшествия направлена группа для расследования причин инцидента.

Медики и пожарные уже прибыли к месту ЧП.

Информации о пострадавших пока нет. Сколько людей было на борту самолета и вертолета в момент столкновения — неизвестно. По факту ЧП следственными органами Великобритании будет проведена проверка для установления всех обстоятельств.