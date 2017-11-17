В Китае прошла успешная пересадка человеческой головы

Первая трансплантация человеческой головы прошла успешно, но пока только на трупе, заявил хирург Серджио Канаверо. По его словам, следующим шагом станет трансплантация головы живого человека. Спиридонов нашел альтернативу операции по пересадке головы

Хирурги сумели успешно соединить на мертвом теле все нервы, ткани, кровеносные сосуды и даже позвоночник. Канаверо отметил, что операция длилась 18 часов и была проведена его китайским коллегой Жень Сяопином, который год назад якобы провел первый эксперимент по трансплантации головы обезьяны, сообщает РИА Новости.

По словам Канаверо, следующим шагом должна стать пересадка головы живого донора с мертвым мозгом, по результатам которой можно будет оценить степень функциональности организма после трансплантации.