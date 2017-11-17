Боевики захватили оружие, поставленное Россией сирийским военным

Боевики исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» совершили нападение на базу сирийских правительственных войск в Восточной Гуте, которая считается одной из зон деэскалации. В руки террористов попало российское оружие.

Добычей боевиков стали несколько реактивных огнеметов «Шмель», патроны к пулеметам и автоматы Калашникова. Все это оружие было поставлено РФ в Сирию в рамках поддержки борьбы с терроризмом. Об этом сообщает Telegram-канал Dicrectorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Помимо стрелкового оружия, Россия поставляет сирийским властям бронетехнику, в том числе танки Т-90. Террористы уничтожили несколько этих машин, еще несколько были захвачены.

В четверг, 16 ноября, террористы обстреляли центр Дамаска из минометов. Согласно последней информации, в результате случившегося погиб один человек, а пострадали не менее тринадцати граждан.