Уфолог утверждает, что инопланетяне срочно покинули Землю

Известный американский уфолог Скотт Уоринг сообщил, что все инопланетяне и НЛО неожиданно исчезли с Земли, практически в одночасье покинув ее. В течении недели уфолог не зафиксировал ни одного неопознанного объекта. Опубликовано видео маневров НЛО возле американского авианосца

Уоринг предполагает, что пришельцы получили важное сообщение и покинули территорию Земли. В своих предыдущих заявлениях Скотт Уоринг утверждал, что пришельцы готовятся инициировать вторую стадию захвата и порабощения Земли, сообщает "Владтайм". Согласно его версии, инопланетяне должны были захватить ведущие страны в первую очередь, чтобы остальные просто ощутили свою беспомощность.

Как считает другой астроном Джорд Лейбн, из-за недостатка точных сведений о пришельцах, что-либо комментировать на эту тему довольно глупо.