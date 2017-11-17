Саакашвили сообщил о похищении в Киеве корреспондента грузинского телеканала
17 ноября 2017, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве корреспондента грузинского телеканала. По словам Саакашвили, журналиста похитили вместе с его друзьями.
В Facebook Саакашвили опубликовал видеозапись. Он рассказал, что 40 минут назад корреспондента грузинского телеканала "Рустави 2" Тамаза Шашвиашвили увезли в неизвестном направлении.
"У него была аккредитация и все документы для нахождения на Украине. Его заковали в наручники, надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении", — написал Саакашвили. По его словам, также похитили двух его друзей.
Как подчеркнул Саакашвили, "лживый и трусливый" президент Украины Пётр Порошенко действует как человек, вступивший на путь сговора с худшими врагами Украины и Грузии.