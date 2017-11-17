Древний храм нашли в Египте при строительстве жилого дома

При строительстве фундамента жилого дома неподалеку от Каира были обнаружены остатки древнего храма.

Согласно последней информации, удивительная находка была сделана рабочими в провинции Кальюбия. Как сообщает портал "Йоум7", археологи незамедлительно прибыли на стройплощадку, осмотрели обломки и заявили, что, вероятно, храм был построен для прославления Гора, Осириса и Исиды.

Известно, что специалисты смогли найти под землей стены с изображениями божеств, а также иероглифы. Строительство дома временно приостановлено, поскольку на месте работают ученые. Не исключено, что экспертам удастся найти целый древний город.