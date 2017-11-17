Эрдоган заявил, что власти США финансово поддерживают запрещенную ИГ

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США финансово поддерживают террористическую организацию "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Президент Турции также обвинил Штаты в невыполнении обещаний насчет вывода сил самообороны сирийских курдов из освобожденных районов САР. Эрдоган подчеркнул, что американские власти его очень разочаровали, передает сегодня РИА "Новости".

Турецкий политик в рамках своего выступления в Анкаре отметил, что в США уже сменилось руководство, однако все осталось по-прежнему: обещания не выполняются, договоренности нарушаются, а боевики запрещенной ИГ получают от Штатов материальную поддержку.