Аваков рассказал, будет ли баллотироваться на пост президента Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, будет ли баллотироваться на пост президента страны.

Министр заявил в пятницу, 17 ноября, что не намерен участвовать в выборах, однако собирается поддержать одного из кандидатов.

Как уточняет РИА "Новости", Аваков убежден, что политизация силовых органов является настоящим преступлением, а люди, желающие построить успешную карьеру на уголовных делах – преступники.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что его партия "Народный фронт" примет участие в выборах, которые состоятся в 2019 году.