В итальянской Парме скончался бывший босс всемирно известной преступной группировки "Коза Ностра" Тото Риина.

Согласно последней информации, 87-летний мужчина долгое время находился в тюремном госпитале, где перенес несколько операций. Как уточняет телеканал RaiNews, главарь мафии в течение двух суток находился в коме.

Отметим, что Риина, подозреваемый в убийстве 40 человек и организации сотни заказных преступлений, был арестован в 1993 году. Суд приговорил уроженца сицилийского города Корлеоне по прозвищу "Коротышка" к 26 пожизненным срокам.