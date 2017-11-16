На международных конференциях спецслужбы тайно вербуют учёных

Для разведчиков международные конференции и симпозиумы – любимое место работы. Они – самая удобная для шпионажа сторона научной жизни. Хотя учёные постоянно общаются друг с другом дистанционно, виртуальное общение не заменяет личных встреч. Этим и пользуются спецслужбы.



«Каждая разведка в мире работает с конференциями, спонсирует конференции и ищет способы отправлять на конференции своих людей», — заявил бывший сотрудник ЦРУ, пожелавший остаться неизвестным.



ЦРУ работает с конференциями несколькими способами: оно направляет на них своих агентов, оно организует их через вашингтонские подставные компании, чтобы разведывательное сообщество могло приобщаться к научному знанию, и оно проводит фальшивые конференции, чтобы выходить на контакт с потенциальными перебежчиками из враждебных стран. Разведка США следит за предстоящими конференциями по всему миру и выявляет те, которые могут её заинтересовать.



ЦРУ тайно потратило миллионы долларов на организацию научных конференций в разных странах. Его целью было выманить иранских атомщиков из Ирана в более благоприятную среду, где представители разведки могли индивидуально поработать с ними и убедить сменить сторону. Другими словами, ведомство попыталось задержать развитие иранской ядерной программы, используя международный характер академической среды. Участники научных мероприятий даже не подозревали, что их задействовали в инсценировке, лишь симулирующей реальность. Можно спорить о том, насколько задачи национальной безопасности оправдывают такие манипуляции профессурой, однако не вызывает сомнения, что большинство учёных категорически не согласились бы с тем, что ЦРУ вправе использовать их как болванчиков.



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