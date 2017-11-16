Что будет в Сирии после разгрома ИГИЛ

Несмотря на то что с запрещённым в РФ ИГИЛ в Сирии пока окончательно не покончено, кое-кто и в России, и в мире уже начал активно делить шкуру неубитого медведя. А между тем война пока продолжается, да и после неё ещё нужно выиграть послевоенный период.



Сирия – слишком важный регион, и межвидовая группировка там позволяет не только прикрыть союзника, но и взять за горло кого угодно в Восточном Средиземноморье, рядом с Суэцким каналом и Дарданеллами.



Даже если война с «чёрными» закончится, то сами террористы не закончатся. Для России важно, чтобы влияние Москвы на послевоенный Дамаск было определяющим. В интересах Москвы немножечко ограничивать иранское влияние и делать так, чтобы оно не привело к новой большой войне в регионе. Причём оказывая давление и на Израиль в том числе. Появление российских подразделений ПВО, усиление и интеграция сирийской ПВО и прочие меры отучают ВВС Израиля от безнаказанного пиратства в сирийском небе.



Так что в интересах РФ не удалять из юго-западной Сирии проиранские и иранские силы, а ограничивать их опасную самодеятельность в зоне у границы и не доводить ситуацию до кризисной.



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