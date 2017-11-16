Минобороны РФ опубликовало документы о помощи СССР Польше в годы войны

Министерство обороны России опубликовало на своем официальном сайте рассекреченные архивные документы о материальной помощи Советского Союза Польше в годы Второй мировой войны, в период 1944-45 гг.

Документы свидетельствуют о том, что помощь СССР в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной Армии и из запасов советских народных комиссариатов.

По данным Минобороны, только за период с марта по ноябрь 1945 год для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах 1945 года. Из ресурсов 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов в виде единовременной помощи для питания польских железнодорожников, угольщиков и других рабочих было передано более 8 тысяч тонн мяса.

В рассекреченных Минобороны России документах также отражены беспрецедентные объемы переданных Польше денежных средств, число привлеченных к восстановлению народного хозяйства страны советских военных и гражданских специалистов".

На сайте Минобороны выложены копии документов.