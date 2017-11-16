Симоньян ответила разгневавшемуся из-за закона об иноагентах Маккейну

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на заявление разгневавшегося американского сенатора Джона Маккейна. Маккей выразил возмущение принятием Госдумой закона, согласно которому СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в России иностранными агентами.

Симоньян посетовала, что американский сенатор не читал Оруэлла, - передает RT. 15 ноября Госдума приняла поправки в российское законодательство, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных СМИ действующих на территории РФ, иностранными агентами. Сенатор - республиканец от штата Аризона полагает, что сравнения между телеканалом RT и радиостанциями "Голос Америки" или "Радио Свобода" быть не может.

"Не читал Маккейн Оруэлла и не слышал про «все животные равны, но одни животные равнее, чем другие». А если читал, то ни фига не понял, конечно", — написала Маргарита Симоньян в своём Twitter.

По мнению Маккейна, журналисты радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", телеканалов CNN и BBC "добиваются правды, развенчивают ложь и призывают правительства к ответу", а сотрудники RT якобы являются "пропагандистами, которые дезавуируют правду, распространяют ложь и пытаются подорвать демократические правительства, чтобы продвигать повестку Владимира Путина".