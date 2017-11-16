Центр Дамаска обстреляли из минометов

В четверг, 16 ноября, террористы обстреляли центр Дамаска из минометов.

Согласно последней информации, в результате случившегося погиб один человек, а пострадали не менее тринадцати граждан. Как уточняет сегодня сирийское национальное агентство САНА, снаряды разорвались в районе Сабаа Бахрат, а также на площади Аббасиин.

Напомним, что в последние месяцы боевики часто обстреливают не только спальные районы Дамаска, но также и центральные кварталы столицы Сирии.