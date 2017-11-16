Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

В четверг в Тихом океане примерно в 350 километрах к югу от Токио произошло мощное землетрясение.

Согласно информации метеослужбы Японии, магнитуда подземных толчков достигала 6,2 по шкале Рихтера. Уточняется, что в Токио и некоторых других районах страны сила землетрясения составила не больше двух баллов, вследствие чего оно почти не ощущалось.

Как отмечает РИА "Новости", очаг толчков располагался на дне океана на глубине около 20 километров. Угрозы цунами не возникло.