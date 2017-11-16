Пользователи социальных сетей вновь насмехаются над президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер прервал свое выступление в Белом доме для того, чтобы сделать большой глоток воды.

Трамп исчез под трибуной, потом вновь возник перед залом, открыл бутылочку, а затем, по мнению интернет-активистов, весьма неуклюже выпил воды.

Интересно, что Трамп, когда еще был кандидатом на пост главы страны, высмеял сенатора Марка Рубио, который также прервал свою речь, чтобы попить.

Ранее президент США попал в неловкое положение во время церемонии рукопожатий на саммите АСЕАН.